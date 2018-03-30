Папа Франциск отрицал существование ада во время интервью с Евгением Скальфари

Собеседник решил выяснить, что ждет грешников после смерти, потому что добрые люди попадают в рай. Тогда глава католиков отметил, что лица, покаявшиеся в грехах, получат прощение и будут жить вечно, но самые закоренелые злодеи просто исчезнут без следа. Новый понтифик тоже отличается смелыми взглядами на религию, но даже он был шокирован словами своего предшественника.Стоит отметить, что данная тема затронута не в каждой религии, потому что восточные направления считают реинкарнацию самым большим наказанием для грешника. После перерождения ему придется испытать на себе все тяготы жизни, но христианство не изменяло своим принципам 2000 лет. Возможно, католики тоже стали понимать наивность этого постулата и решили больше не запугивать им людей.