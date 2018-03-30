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Cadillac показал новый кроссовер XT4‍

В ходе автомобильной выставки в Нью-Йорке американский автомобильный гигант Cadillac порадовал аудиторию посетителей новейшей модификацией компактного кроссовера XT4. Уже из названия модели не составит труда предположить, что в своей линейке новинка окажется на одну позицию ниже, чем XT5.

Несмотря на то, что руководство американского бренда заинтересовано в том, чтобы максимально привлечь покупателей, в процессе показа никаких серьезных параметров раскрыто так и не было, оставив это на более поздний срок. Примечательно, интересующий многих потенциальных клиентов объем багажника до сих пор неизвестен, тогда как в закрытом видео грузовой отсек получит 1385 литров.

Cadillac показал новый кроссовер XT4&#8205;


Что касается дизайна кузова, то здесь не стали «изобретать велосипед», сохранив полюбившийся многим оригинальный стиль, тогда как фонари все же не дают спутать новинку с устаревшей модификацией. Более того, пока покупатели смогут довольствоваться исключительно моделью с 2-литровым бензиновым двигателем с мощностью 241 л.с. Однако на выбор можно подобрать модель кроссовера с передним или полным приводом, тогда как стоимость двух модификаций будет существенно отличаться в том числе благодаря ряду дополнительных опций.
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Добавил: maxran Сегодня, 12:05
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