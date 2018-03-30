Cadillac показал новый кроссовер XT4
В ходе автомобильной выставки в Нью-Йорке американский автомобильный гигант Cadillac порадовал аудиторию посетителей новейшей модификацией компактного кроссовера XT4. Уже из названия модели не составит труда предположить, что в своей линейке новинка окажется на одну позицию ниже, чем XT5.
Несмотря на то, что руководство американского бренда заинтересовано в том, чтобы максимально привлечь покупателей, в процессе показа никаких серьезных параметров раскрыто так и не было, оставив это на более поздний срок. Примечательно, интересующий многих потенциальных клиентов объем багажника до сих пор неизвестен, тогда как в закрытом видео грузовой отсек получит 1385 литров.
Что касается дизайна кузова, то здесь не стали «изобретать велосипед», сохранив полюбившийся многим оригинальный стиль, тогда как фонари все же не дают спутать новинку с устаревшей модификацией. Более того, пока покупатели смогут довольствоваться исключительно моделью с 2-литровым бензиновым двигателем с мощностью 241 л.с. Однако на выбор можно подобрать модель кроссовера с передним или полным приводом, тогда как стоимость двух модификаций будет существенно отличаться в том числе благодаря ряду дополнительных опций.
Несмотря на то, что руководство американского бренда заинтересовано в том, чтобы максимально привлечь покупателей, в процессе показа никаких серьезных параметров раскрыто так и не было, оставив это на более поздний срок. Примечательно, интересующий многих потенциальных клиентов объем багажника до сих пор неизвестен, тогда как в закрытом видео грузовой отсек получит 1385 литров.
Что касается дизайна кузова, то здесь не стали «изобретать велосипед», сохранив полюбившийся многим оригинальный стиль, тогда как фонари все же не дают спутать новинку с устаревшей модификацией. Более того, пока покупатели смогут довольствоваться исключительно моделью с 2-литровым бензиновым двигателем с мощностью 241 л.с. Однако на выбор можно подобрать модель кроссовера с передним или полным приводом, тогда как стоимость двух модификаций будет существенно отличаться в том числе благодаря ряду дополнительных опций.
Авто
Добавил: maxran Сегодня, 12:05