Cadillac показал новый кроссовер XT4‍

Несмотря на то, что руководство американского бренда заинтересовано в том, чтобы максимально привлечь покупателей, в процессе показа никаких серьезных параметров раскрыто так и не было, оставив это на более поздний срок. Примечательно, интересующий многих потенциальных клиентов объем багажника до сих пор неизвестен, тогда как в закрытом видео грузовой отсек получит 1385 литров.Что касается дизайна кузова, то здесь не стали «изобретать велосипед», сохранив полюбившийся многим оригинальный стиль, тогда как фонари все же не дают спутать новинку с устаревшей модификацией. Более того, пока покупатели смогут довольствоваться исключительно моделью с 2-литровым бензиновым двигателем с мощностью 241 л.с. Однако на выбор можно подобрать модель кроссовера с передним или полным приводом, тогда как стоимость двух модификаций будет существенно отличаться в том числе благодаря ряду дополнительных опций.