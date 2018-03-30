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Nissan полностью обновит седаны Sentra и Maxima

Японский автомобильный гигант Nissan намерен уже к 2019 году провести презентацию обновленной модификации седана Sentra. Однако и на этом компания не остановится, так как существенной модернизации будет подвергнута модель Maxima, пользующаяся повышенным интересом у клиентов.

В настоящее время разработчики активно занимаются двумя вышеуказанными моделями, которые должны существенно изменить ситуацию в количестве продаваемых автомобилей по всему миру. Один из руководителей японской компании Nissan объявил, что наибольшим спросом на американском рынке пользуется кроссовер Nissan Rogue, который в европейских странах более известен под названием Qashqai. Но даже несмотря на то, что автомобили в кузове кроссовер продолжают оставаться весьма востребованными, внимание к седанам со стороны разработчиков не уменьшается.

Nissan полностью обновит седаны Sentra и Maxima


Руководство компании признает, что Nissan Sentra не столь идеальна, какой могла быть, однако именно это и послужило очередным аргументом для того, чтобы уверенно заняться модернизацией и добавлением крайне полезных и важных опций для автомобиля. Что касается Nissan Maxima , то здесь основной упор будет сделан на повышение просторности салона и добавления функций, направленных на повышенный комфорт.
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Добавил: maxran Сегодня, 11:59
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