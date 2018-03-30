Nissan полностью обновит седаны Sentra и Maxima

В настоящее время разработчики активно занимаются двумя вышеуказанными моделями, которые должны существенно изменить ситуацию в количестве продаваемых автомобилей по всему миру. Один из руководителей японской компании Nissan объявил, что наибольшим спросом на американском рынке пользуется кроссовер Nissan Rogue, который в европейских странах более известен под названием Qashqai. Но даже несмотря на то, что автомобили в кузове кроссовер продолжают оставаться весьма востребованными, внимание к седанам со стороны разработчиков не уменьшается.Руководство компании признает, что Nissan Sentra не столь идеальна, какой могла быть, однако именно это и послужило очередным аргументом для того, чтобы уверенно заняться модернизацией и добавлением крайне полезных и важных опций для автомобиля. Что касается Nissan Maxima , то здесь основной упор будет сделан на повышение просторности салона и добавления функций, направленных на повышенный комфорт.