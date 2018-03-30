Жители Дербишира запечатлели на камеры полет самолетов-призраков

Темные фантомы старой военной техники двигались без шума, хотя пролетали низко над землей. Многие люди были удивлены приближением старого воздушного транспорта, не собирающегося заходить на посадку в аэропорту. Также перед глазами британцев часто показывался зеленый американский аналог, перевозящий пассажиров в 30-годах, который был готов упасть вниз. Однако архивы не сохранили сведений об авариях того времени, а объекты внезапно просто растворялись в воздухе.Полицейские получили много сообщений от испуганных граждан, предупреждающих их о грядущей катастрофе после наблюдения за самолетами в лесу. Также они пронеслись над трассой, а дальше небо внезапно потемнело и приборы в машинах вышли из строя. Раньше британцы сталкивались с призраком истребителя, разбившегося в военное время, но такое событие случилось с ними впервые.