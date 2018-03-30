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Жители Дербишира запечатлели на камеры полет самолетов-призраков

В сетях были опубликованы снимки, сделанные жителями Дербишира. Британцы запечатлели на камеры полет самолетов-призраков, замеченных ими в различных уголках графства.

Темные фантомы старой военной техники двигались без шума, хотя пролетали низко над землей. Многие люди были удивлены приближением старого воздушного транспорта, не собирающегося заходить на посадку в аэропорту. Также перед глазами британцев часто показывался зеленый американский аналог, перевозящий пассажиров в 30-годах, который был готов упасть вниз. Однако архивы не сохранили сведений об авариях того времени, а объекты внезапно просто растворялись в воздухе.

Жители Дербишира запечатлели на камеры полет самолетов-призраков


Полицейские получили много сообщений от испуганных граждан, предупреждающих их о грядущей катастрофе после наблюдения за самолетами в лесу. Также они пронеслись над трассой, а дальше небо внезапно потемнело и приборы в машинах вышли из строя. Раньше британцы сталкивались с призраком истребителя, разбившегося в военное время, но такое событие случилось с ними впервые.
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В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:05
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