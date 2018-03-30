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Telegram братьев Дуровых привлек $850 млн во втором раунде ICO

Николай и Павел Дуровы получили в ходе ICO $850 миллионов. Среди инвесторов по объемам вложений на первых местах находятся российские инвесторы: Роман Абрамович, Давид Якобашвили, Марк Солонин.

Новый мессенджер от Telegram с собственной блокчейн платформой TON начнет работу уже в текущем году, считают специалисты рынка. Уверенность в этом дают удачные маркетинговые действия специалистов компании Николая и Павла Дурова. Во время 1-го раунда ICO (январь — начало февраля 2018 года) братьям-бизнесменам было перечислено $850 миллионов от сотни инвесторов.

Telegram братьев Дуровых привлек $850 млн во втором раунде ICO


Налоги с этих средств поступят в казначейство США. Имена вкладчиков не сообщаются, однако среди них, и российский бизнесмен Роман Абрамович. со своим вложением вь $300 мл. Также в этом проекте Давид Якобашвили, сооснователь «Вимм-Билль-Данна». Марк Солонин также среди российских инвесторов потратил $10 млн.
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Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 18:50
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