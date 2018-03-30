Mercedes-AMG S65 Sedan 2018 года получит двигатель V12 и безупречный интерьер

Однако в нынешнем году разработчики в очередной раз принялись обновлять вышеуказанные модификации, тем самым представив еще более продвинутые двигатели и современную трансмиссию. Однако изменения также коснулся и дополнения новейшими системами безопасности, которые направлены на максимальное снижение риска аварий. Заявлено, что обновленный Mercedes-AMG S65 Sedan теперь получит 6-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом с мощностью 621 л.с. Более того, интерьеру также уделили должное внимание, позволив добиться максимального комфорта для водителя и пассажиров.Каждый подголовник в лимузине Mercedes-AMG S65 Sedan теперь имеет специальные дисплеи, при помощи которых осуществляется управление различными опциями. Не исключено, что к выходу на рынок новинка сможет приятно удивить и другими особенностями, которые к моменту презентации не были должны образом подчеркнуты представителями немецкого бренда