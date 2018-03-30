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Mercedes-AMG S65 Sedan 2018 года получит двигатель V12 и безупречный интерьер

В настоящее время премиальный лимузин Mercedes-AMG S65 Sedan предлагается на рынке по цене около 230 тысяч долларов, тогда как модификация Maybach-badged S650 обходится на 30 тысяч дешевле. Однако в обоих случаях автомобили обладают множеством достоинств, которые с радостью принимают все владельцы лимузинов.

Однако в нынешнем году разработчики в очередной раз принялись обновлять вышеуказанные модификации, тем самым представив еще более продвинутые двигатели и современную трансмиссию. Однако изменения также коснулся и дополнения новейшими системами безопасности, которые направлены на максимальное снижение риска аварий. Заявлено, что обновленный Mercedes-AMG S65 Sedan теперь получит 6-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом с мощностью 621 л.с. Более того, интерьеру также уделили должное внимание, позволив добиться максимального комфорта для водителя и пассажиров.

Mercedes-AMG S65 Sedan 2018 года получит двигатель V12 и безупречный интерьер


Каждый подголовник в лимузине Mercedes-AMG S65 Sedan теперь имеет специальные дисплеи, при помощи которых осуществляется управление различными опциями. Не исключено, что к выходу на рынок новинка сможет приятно удивить и другими особенностями, которые к моменту презентации не были должны образом подчеркнуты представителями немецкого бренда
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Добавил: maxran Сегодня, 11:54
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