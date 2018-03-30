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Елена Ваенга заговорила с фанатами о важности здорового питания

Музыкант и певица Елена Ваенга напомнила фанатам о важности здорово питания. В Instagram знаменитости появилась довольно «аппетитная» публикация, а также предупреждения о последствиях, к которым может привести переедание вредной пищи.

Елена Ваенга заговорила с фанатами о важности здорового питания

Сейчас Елена Ваенга продолжает наслаждаться семейным отдыхом, вырваться на который ей удалось второй раз за целых пять лет. Поклонники с удовольствием наблюдают за новыми публикациями знаменитости, но последняя заставила их забеспокоиться о состоянии её здоровья.

Ваенга разместила в своём микроблоге «аппетитный» снимок гамбургера, состоящего из двух котлет и булки в середине, а не наоборот. В подписи к фото музыкант сообщила, что иногда, к сожалению, отдых запоминается не только новыми открытиями, но и «несварением желудка».

Фолловеры тут же поспешили выразить в комментариях свою обеспокоенность состоянием здоровья певицы, ведь, судя по публикации, она или кто-то из членов её семьи явно переусердствовали с поеданием слишком жирной и вредной пищи. Пользователи Instagram напомнили Елене Ваенге, что даже во время отпуска стоит помнить о здоровом питании, а не поглощать всё, «что не приколочено».
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 11:51
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