Елена Ваенга заговорила с фанатами о важности здорового питания

Сейчас Елена Ваенга продолжает наслаждаться семейным отдыхом, вырваться на который ей удалось второй раз за целых пять лет. Поклонники с удовольствием наблюдают за новыми публикациями знаменитости, но последняя заставила их забеспокоиться о состоянии её здоровья.Ваенга разместила в своём микроблоге «аппетитный» снимок гамбургера, состоящего из двух котлет и булки в середине, а не наоборот. В подписи к фото музыкант сообщила, что иногда, к сожалению, отдых запоминается не только новыми открытиями, но и «несварением желудка».Фолловеры тут же поспешили выразить в комментариях свою обеспокоенность состоянием здоровья певицы, ведь, судя по публикации, она или кто-то из членов её семьи явно переусердствовали с поеданием слишком жирной и вредной пищи. Пользователи Instagram напомнили Елене Ваенге, что даже во время отпуска стоит помнить о здоровом питании, а не поглощать всё, «что не приколочено».