Американцы безосновательно объявили спутник Земли своей территорией
Американские власти опубликовали в прессе документ, где есть сведения об охране артефактов, оставленных после миссий “Аполлона”. Они безосновательно объявили спутник Земли своей территорией, вызвав недовольство со стороны других стран.
Оборудование хранится на поверхности Луны с 60-х годов, но это не относится к дальнейшим запретам на миссии других держав, о чем пытались сообщить обществу сторонники Трампа. Также никто не должен согласовывать свои действия с американцами, потому что сам объект распрей является нейтральной территорией.
Сейчас есть информация, что астронавты из этой страны никогда не летали сюда, а останки аппаратов сохранились со времен СССР. Также глава страны при рассмотрении вопросов, связанных с новой космической политикой, сделал акцент на завоевание планет Солнечной системы, что также относится к Луне.
Оборудование хранится на поверхности Луны с 60-х годов, но это не относится к дальнейшим запретам на миссии других держав, о чем пытались сообщить обществу сторонники Трампа. Также никто не должен согласовывать свои действия с американцами, потому что сам объект распрей является нейтральной территорией.
Сейчас есть информация, что астронавты из этой страны никогда не летали сюда, а останки аппаратов сохранились со времен СССР. Также глава страны при рассмотрении вопросов, связанных с новой космической политикой, сделал акцент на завоевание планет Солнечной системы, что также относится к Луне.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:45