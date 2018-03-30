Xiaomi выпустила март-зеркало заднего вида Xiaomi Mi Smart RearView Mirror для автомобилей

Зеркало Mi Smart RearView Mirror состоит из 6,28-дюймового дисплея, разрешение которого 1280 на 480 пикселей. В гаджет встроено две камеры. Передняя обеспечивает широкий угол обзора. Таким образом, зеркало также можно использовать в качестве видеорегистратора. Mi Smart RearView Mirror способно громко оповещать водителя о слишком близком расстоянии между авто и другим транспортным средством.Помимо этого в зеркале есть система ИИ и опция синхронизации со смартфоном водителя. С ее помощью можно передавать видео, которое снял регистратор. В качестве приятного дополнения имеется радио и проигрыватель звуковых файлов.С 3 апреля новинка появится в продаже по цене 159 долларов.