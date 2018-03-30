АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Барон Мюнхгаузен: Самый честный лжец своего рода не радовался своей славе и был изгоем среди родственников
EUR 71.09 USD 57.76
Курс валют на 30.03.2018

Xiaomi выпустила март-зеркало заднего вида Xiaomi Mi Smart RearView Mirror для автомобилей

Через несколько дней в продаже появится смарт-зеркало Mi Smart RearView Mirror от компании Xiaomi. Устройство предназначено для использования в машинах в качестве зеркала заднего вида и видеорегистратора, чтобы облегчить водителю жизнь.

Xiaomi выпустила март-зеркало заднего вида Xiaomi Mi Smart RearView Mirror для автомобилей


Зеркало Mi Smart RearView Mirror состоит из 6,28-дюймового дисплея, разрешение которого 1280 на 480 пикселей. В гаджет встроено две камеры. Передняя обеспечивает широкий угол обзора. Таким образом, зеркало также можно использовать в качестве видеорегистратора. Mi Smart RearView Mirror способно громко оповещать водителя о слишком близком расстоянии между авто и другим транспортным средством.

Помимо этого в зеркале есть система ИИ и опция синхронизации со смартфоном водителя. С ее помощью можно передавать видео, которое снял регистратор. В качестве приятного дополнения имеется радио и проигрыватель звуковых файлов.

С 3 апреля новинка появится в продаже по цене 159 долларов.
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 19:55
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Суперкар McLaren 570S Spider выпустили в гоночной
Inverse: Амбициозный проект «Марс-1» может быть
Microsoft покидает глава подразделения Windows
В Германии полицейские задержали автобус с детьми
Ученые создали роботов, похожих на летучую лисицу
Российские учёные установили кристаллическую
ФСБ обязало Telegram, Viber и WhatsApp передать
Голубая луна в этом году станет главным
Google внедрила возможности Android в Wear OS
Учёные: Ховерборды опасны для детей
Папа Франциск отрицал существование ада во время
Учёные рассказали, почему нужно завтракать
Учёные протестировали работу миниатюрного
Российские ученые сделали искусственную кожу, как
Учёные выяснили, почему человек забывает свои сны
Жители Дербишира запечатлели на камеры полет
Учёные: США может получить 90% необходимой
Xiaomi выпустила март-зеркало заднего вида Xiaomi
Учёные: Как повысить успеваемость детей
В сети обсуждается слух, что блогер Николай
Американцы безосновательно объявили спутник Земли
Кристина Лясковец обнажилась в фотосессии для
Из РФ резко возросла «утечка мозгов»
Ученые к 2021 году планируют создать прототип
BMW 3 с двигателем Honda выставили на
На Марсе нашли "стадо" неизвестных животных
iPhone X подешевел в России до 68 тысяч рублей
Юлия Ефременкова, не сказав возлюбленному,
Анастасия Костенко находится минимум на шестом
Неприглашенные родственники Меган Маркл тоже
Просмотреть все новости