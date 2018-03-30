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Учёные заставили клетки сердца менять цвет с каждым ударом

Учёные из Китая разработали медицинский "живой" гель. С помощью новой разработки клетки сердца могут менять свой цвет с каждым ударом.

Учёные заставили клетки сердца менять цвет с каждым ударом


Учёные позаимствовали идею разработки у хамелеона, чья кожа подстраивается под длину волн света. Для имитации этого механизма были созданы наночастицы, которые позже добавили в специальный гель. После затвердения полученный материал был тщательно очищен. В результате исследования специалисты получили материал с сетью пор, отражающих волны света.



В ходе исследования учёные вырастили на гелиевой поверхности клетки сердца, взятые у лабораторных грызунов. Каждый удар сердца сопровождался изменением положения клеток, а также структуры геля. Исследователи смогли добиться того, чтобы сокращение сердечной мышцы приводило к изменению цвета клеток. Разработку планируют применять для определения эффективности кардиологических лекарств.
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 19:00
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