Учёные: Существует шесть причин, из-за которых нужно пить пиво

Слово "пиво" одних людей радует, других приводит в уныние. В научных кругах всё ещё идут споры на эту тему, тем не менее ряд учёных отыскали преимущества употребления данного качественного напитка. Так, он снижается уровень холестерина и поднимает наличие липопротеинов, отвечающих за хорошую работу сердца. Также пиво предупреждает диабет второго типа. Третья причина связана с образованием кремния, который укрепляет костную ткань.Пиво способно защитить человека от возникновения рака благодаря ксантогумолу, который блокирует работу канцерогенов. Кроме того, хмельной напиток препятствует образованию камней в почках, в результате протоки остаются чистыми. И последняя причина состоит в том, что пиво не даёт развиваться слабоумию, снова благодаря ксантогумолу, который в данном случае является антиоксидантом. Главное помнить, что положительное действие оказывают два фактора - умеренность и натуральность продукта.