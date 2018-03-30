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Учёные: Существует шесть причин, из-за которых нужно пить пиво

В результате последнего проведённого исследования учёные смогли назвать шесть причин, которые могут побудить человека употреблять пиво в разумных дозах. Так, этот спиртной напиток снижает вероятность иметь заболевания сердца и атеросклероза на 30 процентов.

Учёные: Существует шесть причин, из-за которых нужно пить пиво


Слово "пиво" одних людей радует, других приводит в уныние. В научных кругах всё ещё идут споры на эту тему, тем не менее ряд учёных отыскали преимущества употребления данного качественного напитка. Так, он снижается уровень холестерина и поднимает наличие липопротеинов, отвечающих за хорошую работу сердца. Также пиво предупреждает диабет второго типа. Третья причина связана с образованием кремния, который укрепляет костную ткань.

Пиво способно защитить человека от возникновения рака благодаря ксантогумолу, который блокирует работу канцерогенов. Кроме того, хмельной напиток препятствует образованию камней в почках, в результате протоки остаются чистыми. И последняя причина состоит в том, что пиво не даёт развиваться слабоумию, снова благодаря ксантогумолу, который в данном случае является антиоксидантом. Главное помнить, что положительное действие оказывают два фактора - умеренность и натуральность продукта.
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Наука
Добавил: Ukis Сегодня, 18:40
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