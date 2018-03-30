Жители Северной Америки озадачены появлением на небе прямоугольных и радужных облаков

Такие феномены раньше наблюдались на территории Мексики и США, когда свидетели события были шокированы идеальными формами облаков, проплывающих над городами. Разноцветные аналоги тоже не относятся к полярному сиянию и начинают пугать людей днем, хотя раньше о них никто не слышал. Пока есть версия, касающаяся деятельности комплекса на Аляске, запущенного в конце 90-х годов.Программа занимается изучением магнитных излучений земной ионосферы, но многие исследователи считают ее климатическим оружием. В последнее время возникает слишком много аномальных явлений, которые могут быть связаны с деятельностью пришельцев. Есть версия о разумном виде облаков, только ученые никогда не сталкивались с такими существами.