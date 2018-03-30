Фанаты в восторге от яркого образа Анны Седоковой на новом снимке
Фанаты пришли в восторг от яркого образа Анны Седоковой, который та примерила на себя для последней фотосессии. Также известно, что сразу после съёмок знаменитость отправилась на просмотр долгожданного фильма «Гоголь. Вий».
Анна Седокова ещё вчера посетила предпремьерный показ фильма «Гоголь. Вий», на который отправилась сразу после яркой фотосессии. Со слов самой певицы, съёмки проходили очень весело и увлекательно, ведь подобранный ей образ просто излучал хорошее настроение. Одним из снимков знаменитость решила поделиться со своими подписчиками в Instagram.
В комментариях под публикацией фолловеры согласились с тем, что яркий образ Анны Седоковой действительно заслуживает внимания, а также не усомнились в том, что съёмки зарядили звезду положительными эмоциями. Многие отметили и свежий макияж певицы, который, хоть и кажется сдержанным, но всё же выглядит очень интересно. Публикация кумира многих слушателей уже собрала более 85 тысяч отметок «мне нравится».
Анна Седокова ещё вчера посетила предпремьерный показ фильма «Гоголь. Вий», на который отправилась сразу после яркой фотосессии. Со слов самой певицы, съёмки проходили очень весело и увлекательно, ведь подобранный ей образ просто излучал хорошее настроение. Одним из снимков знаменитость решила поделиться со своими подписчиками в Instagram.
В комментариях под публикацией фолловеры согласились с тем, что яркий образ Анны Седоковой действительно заслуживает внимания, а также не усомнились в том, что съёмки зарядили звезду положительными эмоциями. Многие отметили и свежий макияж певицы, который, хоть и кажется сдержанным, но всё же выглядит очень интересно. Публикация кумира многих слушателей уже собрала более 85 тысяч отметок «мне нравится».