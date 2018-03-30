Redmi Note 3 Pro получил обновление до MIUI 9.5

Отмечается, что новая прошивка основана на платформе Android 6.0.1 Marshmallow. Название пакета данных 9.5.1.0.MHOMIEK и для его скачивания необходимо 425 Мб свободного места на накопителе смартфона. Известно, что специалисты загрузили в этот пакет код безопасности за январь текущего года, а также некоторые расширения интерфейса и исправления ошибок. Уже сейчас каждый пользователь Redmi Note 3 Pro может скачать обновление и установить его себе на устройство.Redmi Note 3 Pro очень быстро обрел популярность, поскольку за небольшую цену он получил вполне хорошее аппаратное оснащение, Full HD-дисплей и емкий аккумулятор с показателем 4 тысяч мАч.