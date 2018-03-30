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Redmi Note 3 Pro получил обновление до MIUI 9.5

Смартфон Redmi Note 3 Pro вышел на рынок 2 года назад. Несмотря на это, разработчики компании Xiaomi выпустили обновление прошивки для этого устройства. Таким образом, пользователи таких девайсов могут работать с новой версией системы MIUI 9.5.

Redmi Note 3 Pro получил обновление до MIUI 9.5


Отмечается, что новая прошивка основана на платформе Android 6.0.1 Marshmallow. Название пакета данных 9.5.1.0.MHOMIEK и для его скачивания необходимо 425 Мб свободного места на накопителе смартфона. Известно, что специалисты загрузили в этот пакет код безопасности за январь текущего года, а также некоторые расширения интерфейса и исправления ошибок. Уже сейчас каждый пользователь Redmi Note 3 Pro может скачать обновление и установить его себе на устройство.

Redmi Note 3 Pro очень быстро обрел популярность, поскольку за небольшую цену он получил вполне хорошее аппаратное оснащение, Full HD-дисплей и емкий аккумулятор с показателем 4 тысяч мАч.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 18:20
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