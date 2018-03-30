Ученые: В будущем человечество не сможет летать в космос из-за мусора на орбите Земли

Все показатели быстро увеличиваются, но пока никто не разработал эффективные методы, позволяющие очистить космическое пространство. Пока есть отдельные наработки российских, американских и китайских специалистов, пытающихся решить проблемы. Уже создан проект гарпуна, позволяющего собрать такие отходы, но это не применяется на практике.Частные компании и корпорации продолжают осуществлять массовый запуск технологий, а исследователи говорят, что космический мусор может привлечь к себе внимание агрессивных пришельцев. Эта версия даже не рассматривается учеными, потому что скоро будет невозможно продолжать изучение других планет.