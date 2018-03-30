Ученые: В будущем человечество не сможет летать в космос из-за мусора на орбите Земли
Ученые отметили, что в будущем человечество не сможет летать в космос из-за мусора на орбите Земли. Кроме различных обломков нерабочих аппаратов там находится много спутников, затрудняющих движение кораблей.
Все показатели быстро увеличиваются, но пока никто не разработал эффективные методы, позволяющие очистить космическое пространство. Пока есть отдельные наработки российских, американских и китайских специалистов, пытающихся решить проблемы. Уже создан проект гарпуна, позволяющего собрать такие отходы, но это не применяется на практике.
Частные компании и корпорации продолжают осуществлять массовый запуск технологий, а исследователи говорят, что космический мусор может привлечь к себе внимание агрессивных пришельцев. Эта версия даже не рассматривается учеными, потому что скоро будет невозможно продолжать изучение других планет.
Все показатели быстро увеличиваются, но пока никто не разработал эффективные методы, позволяющие очистить космическое пространство. Пока есть отдельные наработки российских, американских и китайских специалистов, пытающихся решить проблемы. Уже создан проект гарпуна, позволяющего собрать такие отходы, но это не применяется на практике.
Частные компании и корпорации продолжают осуществлять массовый запуск технологий, а исследователи говорят, что космический мусор может привлечь к себе внимание агрессивных пришельцев. Эта версия даже не рассматривается учеными, потому что скоро будет невозможно продолжать изучение других планет.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:00