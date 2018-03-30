Учёные: Ожирение влияет на пристрастия людей в еде

Вкусовые пристрастия человека могут меняться не только под воздействием личных предпочтений, но и в результате ожирения. Такое положение дел заставило учёных разобраться, в чём же причина. Они провели исследование на лабораторных грызунах. В результате полученных сведений учёные заявили, что лишний вес буквально мешает человеку оценивать по достоинству пищу, идёт нагрузка на вкусовые рецепторы, которые со временем теряют чувствительность. Когда человек наслаждается пищей, то у него посылаются сигналы в мозг, который вырабатывает гормон вознаграждения, или дофамин. При ожирении этот процесс сильно замедляется.Кроме того, на вкусовые пристрастия влияет ещё и выработка цитокина противовоспалительного рода действия (TNF-альфа), это вещество негативно отражается на работе данных рецепторов. Поэтому учёные призывают каждого человека следить за своим весом.