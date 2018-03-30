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Учёные: Ожирение влияет на пристрастия людей в еде

Группа учёных из Корнеллского Университета провела исследование, в результате она пришла к выводу, что ожирение влияет на вкусовые рецепторы человека. Он теряет чувствительность на 25 процентов.

Учёные: Ожирение влияет на пристрастия людей в еде


Вкусовые пристрастия человека могут меняться не только под воздействием личных предпочтений, но и в результате ожирения. Такое положение дел заставило учёных разобраться, в чём же причина. Они провели исследование на лабораторных грызунах. В результате полученных сведений учёные заявили, что лишний вес буквально мешает человеку оценивать по достоинству пищу, идёт нагрузка на вкусовые рецепторы, которые со временем теряют чувствительность. Когда человек наслаждается пищей, то у него посылаются сигналы в мозг, который вырабатывает гормон вознаграждения, или дофамин. При ожирении этот процесс сильно замедляется.

Кроме того, на вкусовые пристрастия влияет ещё и выработка цитокина противовоспалительного рода действия (TNF-альфа), это вещество негативно отражается на работе данных рецепторов. Поэтому учёные призывают каждого человека следить за своим весом.
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Наука
Добавил: Ukis Сегодня, 18:10
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