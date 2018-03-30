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Кроссовер Acura MDX выйдет в спортивной версии A-Spec‍

С прошлого года японский автомобильный гигант Acura стал устанавливать на ряд моделей спортивный дополнительный пакет A-Spec. В настоящее время стало известно, что аналогичным пакетом станут дополнять кроссовер MDX, имеющий 7 мест.

С прошлого года японский автомобильный гигант Acura стал устанавливать на ряд моделей спортивный дополнительный пакет A-Spec. В настоящее время стало известно, что аналогичным пакетом станут дополнять кроссовер MDX, имеющий 7 мест.
Примечательно, разработчикам не понадобилось вводить каких-либо технологических изменений для того, чтобы спортивный пакет актуально вместился в семиместный кроссовер. Более того, теперь у новинки появятся более агрессивные бамперы, низкопрофильная резина на 20-дюймовых дисках, а также новые задние фонари и новые фары. Более привлекательной внешности, по сравнению с предшественником, удалось добиться в том числе за счет увеличенных выхлопных труб и новой решетки радиатора затемненного дизайна.

Кроссовер Acura MDX выйдет в спортивной версии A-Spec&#8205;


Помимо этого, салон новинки приятно удивит клиентов яркими красными вставками на сидениях, которые теперь выполнены из кожи и замши, которые в комбинации придают весьма современный дизайн. Если говорить о технических особенностях, то здесь установили 3,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 294 лошадиных силы, тогда как гибридная модификация кроссовера получила установку на 325 лошадиных сил. По поводу появления новинки в продаже никаких точных сроков пока не сообщается.
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Добавил: maxran Сегодня, 11:21
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