Гарик Харламов предупредил об интернет-мошенниках, наживающихся на его имени

Подписчики профиля Гарика Харламова в Instagram заметили на его странице появление нового ролика, в котором артист предупреждает всех пользователей Сети о появившихся интернет-мошенниках, активно использующих его имя для собственной наживы. Выяснилось, что личность резидента Comedy Club фигурирует в сомнительных видео, обещающих игрокам большие выигрыши в онлайн-казино.Гарик Харламов обратился к публике с убедительной просьбой не верить такой рекламе, потому как он никогда не играет в подобных казино, а также не советует переходить по предлагаемым в роликах ссылкам.В комментариях к публикации комика пользователи Сети возмутились тем, насколько бессовестными бывают люди, жаждущие заработать денег на других. Некоторые даже предложили Харламову всерьёз заняться этим вопросом, чтобы в конечном итоге наказать мошенников по закону.