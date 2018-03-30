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Гарик Харламов предупредил об интернет-мошенниках, наживающихся на его имени

Резидент Comedy Club Гарик Харламов предупредил пользователей Сети об интернет-мошенниках, которые наживаются на его имени. Соответствующий видеоролик комик разместил в своём микроблоге в Instagram.

Гарик Харламов предупредил об интернет-мошенниках, наживающихся на его имени

Подписчики профиля Гарика Харламова в Instagram заметили на его странице появление нового ролика, в котором артист предупреждает всех пользователей Сети о появившихся интернет-мошенниках, активно использующих его имя для собственной наживы. Выяснилось, что личность резидента Comedy Club фигурирует в сомнительных видео, обещающих игрокам большие выигрыши в онлайн-казино.

Гарик Харламов обратился к публике с убедительной просьбой не верить такой рекламе, потому как он никогда не играет в подобных казино, а также не советует переходить по предлагаемым в роликах ссылкам.

В комментариях к публикации комика пользователи Сети возмутились тем, насколько бессовестными бывают люди, жаждущие заработать денег на других. Некоторые даже предложили Харламову всерьёз заняться этим вопросом, чтобы в конечном итоге наказать мошенников по закону.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 11:19
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