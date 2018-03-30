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В Йошкар-Оле учительница объявила голодовку из-за проблем на работе

Власти Йошкар-Олы заинтересовались инцидентом, произошедшим в городской художественной школе. Учительница объявила голодовку из-за проблем на работе и уже неделю находится без пищи.

Женщина пожаловалась на маленькую зарплату, которая не позволяет ей прокормить двух детей. Она сама воспитывает их после развода с супругом, который ограничивается выплатой алиментов. Раньше педагог, имеющий первую категорию, мог выживать благодаря сумме 27000 руб, но сейчас после смены руководства ситуация стала плачевной.

В Йошкар-Оле учительница объявила голодовку из-за проблем на работе


После резкого снижения оклада зарплата горожанки составила 15000 руб, но их хватает только на питание. Чиновники не могут изменить решение школьного совета, а директор не занимается такими вопросами. Они советуют пострадавшей особе озвучить свои претензии коллегам.
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Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:30
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