В Йошкар-Оле учительница объявила голодовку из-за проблем на работе

Женщина пожаловалась на маленькую зарплату, которая не позволяет ей прокормить двух детей. Она сама воспитывает их после развода с супругом, который ограничивается выплатой алиментов. Раньше педагог, имеющий первую категорию, мог выживать благодаря сумме 27000 руб, но сейчас после смены руководства ситуация стала плачевной.После резкого снижения оклада зарплата горожанки составила 15000 руб, но их хватает только на питание. Чиновники не могут изменить решение школьного совета, а директор не занимается такими вопросами. Они советуют пострадавшей особе озвучить свои претензии коллегам.