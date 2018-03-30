АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Барон Мюнхгаузен: Самый честный лжец своего рода не радовался своей славе и был изгоем среди родственников
EUR 71.09 USD 57.76
Курс валют на 30.03.2018

Razer представила новый коврик для игровой мыши Goliathus Chroma

Представители компании Razer провели анонс нового коврика Goliathus Chroma, который предназначен для любителей компьютерных игр. Сообщается, что коврик обладает приятной подсветкой, а также увеличенной модификацией. Цена вариантов составит 40 и 60 долларов.

Razer представила новый коврик для игровой мыши Goliathus Chroma


Маленький коврик подходит только для одной мыши. Его размеры составляют 255 × 355 × 3 мм. Подсветка устройства располагает наличием 16,8 млн. различных оттенков. По словам разработчиков, Goliathus Chroma создан из особой ткани, которая позволяет сохранять баланс между скоростью и точностью управления мышью.

Обратная сторона коврика отлично фиксирует всю конструкцию даже на скользких поверхностях. Помимо этого в Goliathus Chroma имеется технология синхронизации подсветки с другими устройствами. К примеру, можно установить подсветку клавиатуры и коврика на одном уровне.

Есть увеличенная модель Razer Goliathus Chroma Extended, которая обладает габаритами 294 × 920 × 3 мм. На нее можно установить и мышь, и клавиатуру.
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 17:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Redmi Note 3 Pro получил обновление до MIUI 9.5
Учёные: Ожирение влияет на пристрастия людей в еде
Учёные: Бессмертие на Земле возможно
Телеведущая Стриженова рассказала, как ушла от
Антона Гусева снова высмеяли за коряво
Ученые: В будущем человечество не сможет летать в
Алика Смехова рассказала, что её сын находится в
Razer представила новый коврик для игровой мыши
Саша Артемова хочет завести маленькую свинью
Учёные: Какая порция мороженого и сливок опасна
В Йошкар-Оле учительница объявила голодовку из-за
Осенью начнутся поставки автономных электрических
Кометы обеспечивают редкую возможность изучения
Власти Москвы передадут в Липецкий зоопарк двух
Пользователи сетей обсуждают личность тайного
Учёные: От каких проблем со сном стареет сердце
Ольга Бузова займётся ресторанным бизнесом
Зрители считают, что нет смысла возвращать бывших
Регина Тодоренко сравнила некоторых людей с
Марина Тристановна простила зятю агрессию ради
Ученые: Заядлые болельщики могут страдать от
Ученые США хотят вовлечь морских обитателей в
Учёные: Какие витамины помогут бороться с
Подписчики нашли новый влог Ольги Бузовой пошлым
Анфиса Чехова считает себя реалистом, живущим
Шарлиз Терон появится в лице жестокого босса в
Ученые: Кенийская трещина может стать источником
Эвелина Блёданс с сыном примут участие с
Ученые: Огромный размер мужского пениса является
Американка перепутала родовые схватки с
Просмотреть все новости