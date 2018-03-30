Razer представила новый коврик для игровой мыши Goliathus Chroma

Маленький коврик подходит только для одной мыши. Его размеры составляют 255 × 355 × 3 мм. Подсветка устройства располагает наличием 16,8 млн. различных оттенков. По словам разработчиков, Goliathus Chroma создан из особой ткани, которая позволяет сохранять баланс между скоростью и точностью управления мышью.Обратная сторона коврика отлично фиксирует всю конструкцию даже на скользких поверхностях. Помимо этого в Goliathus Chroma имеется технология синхронизации подсветки с другими устройствами. К примеру, можно установить подсветку клавиатуры и коврика на одном уровне.Есть увеличенная модель Razer Goliathus Chroma Extended, которая обладает габаритами 294 × 920 × 3 мм. На нее можно установить и мышь, и клавиатуру.