Учёные: Какая порция мороженого и сливок опасна для сердца

По мнению учёных, мороженое и сливки имеют достаточно много жиров, которые могут быть опасными для сердечно-сосудистой системы. Если человек съел сладость и после этого у него возник дискомфорт в кишечнике, то вполне вероятно, что в следующий раз неприятные ощущения станут ещё сильнее. Почему? Потому что отрицательные жиры могут накапливаться в организме. Обезжиренное молоко в подобных продуктах питания не оказывает такого воздействия, и это актуально несмотря на то, что калорийность примерно одинаковая с мороженным с обычным молоком.Также повышает вероятность иметь заболевания сердца жирные продукты, потому что они приводят к снижению активных форм кислородных клеток, в результате они покрываются "шипами", и кровеносные сосуды закупориваются. Понимание этого вопроса позволит человеку избавляться от опасных продуктов питания в целях сохранения своего здоровье на долгие годы.