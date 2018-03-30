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Учёные: Какая порция мороженого и сливок опасна для сердца

Многим любимые лакомства, мороженое, коктейли и сливки, могут негативно сказаться на сердце, поскольку имеют достаточно высокую жирность. Хотя отрицательное воздействие краткосрочное, но эти отрицательные вещества имеют свойства накапливаться в организме, - заявили учёные из Университета Огаста.

Учёные: Какая порция мороженого и сливок опасна для сердца


По мнению учёных, мороженое и сливки имеют достаточно много жиров, которые могут быть опасными для сердечно-сосудистой системы. Если человек съел сладость и после этого у него возник дискомфорт в кишечнике, то вполне вероятно, что в следующий раз неприятные ощущения станут ещё сильнее. Почему? Потому что отрицательные жиры могут накапливаться в организме. Обезжиренное молоко в подобных продуктах питания не оказывает такого воздействия, и это актуально несмотря на то, что калорийность примерно одинаковая с мороженным с обычным молоком.

Также повышает вероятность иметь заболевания сердца жирные продукты, потому что они приводят к снижению активных форм кислородных клеток, в результате они покрываются "шипами", и кровеносные сосуды закупориваются. Понимание этого вопроса позволит человеку избавляться от опасных продуктов питания в целях сохранения своего здоровье на долгие годы.
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Наука
Добавил: Ukis Сегодня, 17:40
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