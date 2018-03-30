Нонна Гришаева с мужем снялась в фото-проекте о любви «Мужчины дарят»

Нонна Гришаева не так часто балует своих поклонников в Сети фотографиями или рассказами о семейной жизни, но недавно она вместе с супругом Александром Нестеровым дала развёрнутое интервью для одного из популярных журналов в рамках фото-проекта о любви и семейных ценностях «Мужчины дарят». Актриса не стала раскрывать все подробности будущей статьи, но с удовольствием обнародовала в своём микроблоге небольшой ролик со съёмок.В комментариях пользователи писали, что восхищаются женственностью и лёгкостью образа Нонны Гришаевой, а также отметили, что они с супругом очень трогательно смотрятся вместе. Некоторые фолловеры признались, что будут с нетерпением ждать выхода их интервью, в котором надеются узнать секрет таких длительных и крепких семейных отношений.