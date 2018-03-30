Осенью начнутся поставки автономных электрических грузовиков T-Pod

Отмечается, что эти автомобили получат блок с системой автоматического управления. Этой технологией занимаются представители компании Nvidia, которая выпускает на рынок различные комплектующие для компьютерных систем.Напомним, что впервые о T-Pod стало известно прошлым летом. В модификации полностью отсутствуют какие-либо механические элементы управления, а также отсутствует и кабина. Благодаря этому разработчикам удалось добиться небольших габаритов конструкции. При этом грузовики T-Pod могут тащить на себе около 20 тонн веса.В качестве привода работает электрический двигатель, который берет энергию от аккумуляторов с суммарным расчетом 200 кВт ч. Грузовиком можно управлять на расстоянии или же отдать эту задачу автономной системе.