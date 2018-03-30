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Власти Москвы передадут в Липецкий зоопарк двух львят

Московские власти планируют в Липецкий зоопарк передать Киру и Кальянчика, которых нашли в прошлом году.

Власти Москвы передадут в Липецкий зоопарк двух львят

Животные в зоопарк поедут 30 марта. Информация передана пресс-службой департамента природопользования, а также охраны окружающей среды Москвы. Львицу нашли в промышленной зоне в Бирюлево. Львенок Кальянчик на незаконных условиях содержания находился в московской кальянной. Львята являются ровесниками. Они отлично дружат, потому что были в одном вольере. Львят держали в реабилитационном центре «Простар +». Антон Кульбачевский - глава агентства, рассказал, что столица давно уже сотрудничает на постоянной основе с Липецким зоопарком. По его словам в зоопарке имеются все необходимые условия, чтобы содержать животных.

В Липецк недавно передавали двух медведей Машу и Мишу. По словам руководителя ведомства, случаи обнаружения таких диких животных участились в последнее время. В Москве нужно принять закон про защиту диких животных.
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Общество
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:10
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