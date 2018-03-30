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В Индии Suzuki Vitara Brezza начнут выпускать под брендом Toyota

Японская автомобильная компания Toyota намерена в скором времени показать новую модель кроссовера Suzuki Vitara Brezza, который будет иметь непосредственное отношение к своей работе. В частности, обе компании активно заинтересованы в укреплении взаимовыгодного сотрудничества.

В предстоящем времени японский автомобильный гигант займется продажами выпущенного кроссовера на рынке Индии, где продолжается повышенное внимание в отношении вышеуказанной модели. Более того, за последние несколько лет на местном рынке Suzuki Vitara продали в количестве более 210 тысяч экземпляров, сохраняя первенство перед остальными моделями. Известно, что разработчиками здесь установлен 1,3-литровый бензиновый мотор с мощностью 90 л.с. , а также механической трансмиссией. Однако в скором времени покупателям предложат модель с 1-литровым двигателем и улучшенной мощностью до 101 л.с. Благодаря таким изменениям покупатели смогут приобрести модель еще дешевле и качественнее, чем предшественник.

В Индии Suzuki Vitara Brezza начнут выпускать под брендом Toyota


Наличие кондиционера, продвинутых систем ABS, EBD позволит заметно повысить спрос на указанный кроссовер, который сможет показать еще больший интерес у аудитории пользователей. Не исключено, что новейший кроссовер Suzuki Vitara Brezza обойдется клиентам по цене от 10,5 тысяч долларов.
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Добавил: maxran Сегодня, 11:01
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