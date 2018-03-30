В Индии Suzuki Vitara Brezza начнут выпускать под брендом Toyota

В предстоящем времени японский автомобильный гигант займется продажами выпущенного кроссовера на рынке Индии, где продолжается повышенное внимание в отношении вышеуказанной модели. Более того, за последние несколько лет на местном рынке Suzuki Vitara продали в количестве более 210 тысяч экземпляров, сохраняя первенство перед остальными моделями. Известно, что разработчиками здесь установлен 1,3-литровый бензиновый мотор с мощностью 90 л.с. , а также механической трансмиссией. Однако в скором времени покупателям предложат модель с 1-литровым двигателем и улучшенной мощностью до 101 л.с. Благодаря таким изменениям покупатели смогут приобрести модель еще дешевле и качественнее, чем предшественник.Наличие кондиционера, продвинутых систем ABS, EBD позволит заметно повысить спрос на указанный кроссовер, который сможет показать еще больший интерес у аудитории пользователей. Не исключено, что новейший кроссовер Suzuki Vitara Brezza обойдется клиентам по цене от 10,5 тысяч долларов.