Пользователи сетей обсуждают личность тайного покровителя Армена Джигарханяна

Такие события связаны с источником информации из Общественной палаты, которые решил сохранить анонимность. Он сообщил журналистам, что актер имеет сильного покровителя, который накажет всех обидчиков, издевающихся над пожилым человеком. Сейчас Армен Джигарханян переживает сложный этап в своей жизни, но скоро его честь будет восстановлена.Пока никто не знает имени этого человека, хотя многие шоумены пытаются сделать сенсационные сюжеты, основываясь на имени артиста. Знаменитость уже запретил Андрею Малахову использовать его снимки в программе, а также упоминать о нем во время эфира.