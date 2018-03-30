Учёные: От каких проблем со сном стареет сердце

Во время исследования, в котором приняли участие более 52 тысяч человек, стало понятно, что те, кто просыпаются ночью несколько раз, могут иметь проблемы с сердцем. Риски составляют 30 процентов. Также это актуально, если на утро человек не ощущает себя бодрым, потому что не выспался. Процентный эквивалент составляет 27. Вторая проблема связана с трудностями засыпания вечером. Это говорит об эмоциональной и нервной напряжённости. Некоторые прибегают к алкоголю. 50 грамм является полезной дозой, а всё, что сверх этого, грозит кислородным голоданием мозга ночью. В следствие этого сердце быстрее "изнашивается".Третья проблема, которая заставляет сердце преждевременно стареть, связана с тем, что человек либо слишком рано просыпается и не может потом заснуть, либо же наоборот, никак не может проснуться, и встать ему очень сложно. Это может указывать на сосудистую недостаточность. Полная темнота во время сна может снизить неудобства во время сна.