Альтернативный Kia Sportage представлен официально

Однако не стоит рассчитывать, что данную модификацию смогут приобрести по всему миру, так как разработчики побеспокоились о том, чтобы новый кроссовер Sportage смог радовать исключительно китайский автомобильный рынок. Говорить о каких-то радикальных отличиях от общемировой версии здесь не стоит, тогда как габариты кроссовера практически не отличаются. Для того, чтобы повысить привлекательность модели, дизайн в целом сохранил те черты, которые свойственны данной модели. Дизайн салона, по мнению многих экспертов, во многом повторяет вид актуальной генерации Rio.Что касается технических параметров, то известно, что модель кроссовера для китайского рынка получит 2-литровый бензиновый мотор, мощность которого составляет 161 л.с. Таких показателей вполне достаточно для того, чтобы будущий владелец кроссовера смог уверенно чувствовать себя не только в условиях городской езды, но и на трассе.