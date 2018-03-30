Ученые: Заядлые болельщики могут страдать от инсульта и инфаркта
Французские ученые проанализировали влияние хоккейных матчей на здоровье заядлых болельщиков. Оказалось, что они могут страдать от инсульта и инфаркта.
Во время эксперимента добровольцы переживали события, связанные с напряженными моментами во время соревнований, после чего многие из участников были вынуждены обратиться за помощью к медикам. Они жаловались на проблемы с сердцем, возникающие из-за сильного стресса.
Также ученые заметили много случаев, когда люди во время показа игр попадали в клинику с сердечной недостаточностью и другими патологиями органа. За период проведения ЧМ по футболу врачи зафиксировали много пациентов, которые стали жертвами эмоций.
Во время эксперимента добровольцы переживали события, связанные с напряженными моментами во время соревнований, после чего многие из участников были вынуждены обратиться за помощью к медикам. Они жаловались на проблемы с сердцем, возникающие из-за сильного стресса.
Также ученые заметили много случаев, когда люди во время показа игр попадали в клинику с сердечной недостаточностью и другими патологиями органа. За период проведения ЧМ по футболу врачи зафиксировали много пациентов, которые стали жертвами эмоций.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:40