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В Сети назвали новую песню Темниковой настоящей «бомбой»

Пользователи Сети оценили и назвали новую песню Елены Темниковой настоящей «бомбой». Трек под названием «Не сдерживай меня» будет официально представлен уже сегодня, 30 марта.

В Сети назвали новую песню Темниковой настоящей «бомбой»

Елена Темникова давно интриговала поклонников в Сети тем, что в скором времени она выпустит совершенно новый взрывной трек. Накануне вечером в Instagram исполнительницы появился пост, в котором та представила своим подписчикам отрывок из уже записанной песни под названием «Не сдерживай меня». Отмечается, что премьера композиции запланирована певицей на сегодня, 30 марта.

В комментариях к записи пользователи Instagram оставили множество восторженных отзывов о новом треке Елены Темниковой. Основная часть фолловеров сошлась во мнениях на том, что песня станет настоящей «бомбой», ведь им было приятно слушать не только саму музыку, но и слова, которые многих поразили до глубины души.

Фанаты подчеркнули, что эта песня действительно наполнена глубоким смыслом, а слушать её в исполнении Елены Темниковой, считают многие, это самый настоящий «кайф».
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 10:46
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