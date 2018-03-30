В Сети назвали новую песню Темниковой настоящей «бомбой»

Елена Темникова давно интриговала поклонников в Сети тем, что в скором времени она выпустит совершенно новый взрывной трек. Накануне вечером в Instagram исполнительницы появился пост, в котором та представила своим подписчикам отрывок из уже записанной песни под названием «Не сдерживай меня». Отмечается, что премьера композиции запланирована певицей на сегодня, 30 марта.В комментариях к записи пользователи Instagram оставили множество восторженных отзывов о новом треке Елены Темниковой. Основная часть фолловеров сошлась во мнениях на том, что песня станет настоящей «бомбой», ведь им было приятно слушать не только саму музыку, но и слова, которые многих поразили до глубины души.Фанаты подчеркнули, что эта песня действительно наполнена глубоким смыслом, а слушать её в исполнении Елены Темниковой, считают многие, это самый настоящий «кайф».