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Ученые: Кенийская трещина может стать источником образования нового океанического бассейна на планете

Ученые выяснили, что кенийская трещина в долине является показателем активности вулканов и может стать источником образования нового океанического бассейна на планете. Результаты работ опубликованы в научных журналах.

Тектоническое движение плит четко показывает события, произошедшие в Африке. Земная литосфера движется с разной скоростью, после чего вязкая атносфера образовывает силы на границах, способные стать виновниками разрыва. Когда происходит процесс растяжения, после истончения коры с верхней частью мантии на поверхности возникают долины.

Ученые: Кенийская трещина может стать источником образования нового океанического бассейна на планете


Такие разломы системы рифтов, сопровождающиеся другими природными процессами, стали причиной возникновения Атлантического океана. Сейчас активный тип заставляет циркуляцию мантии испытывать стресс, так как плюм становится лидером и литосфера слабеет, ощутив на себе резкое повышение температуры.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:20
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