Тина Канделаки довольна встречей с будущими бизнесменами из МГУ

Тина Канделаки уже сообщала о том, что в скором времени проведёт ряд встреч со студентами некоторых ВУЗов, специализирующихся на подготовке менеджеров и предпринимателей. Так, вчера ведущая общалась с будущими бизнесменами из МГУ.После встречи Тина Канделаки рассказала в своём микроблоге, что осталась довольна общением с молодыми специалистами. Выяснилось, что на вчерашнем мероприятии основное внимание уделялось тому, каким образом человек должен ставить перед собой цель, а также чем мотивировать себя, чтобы не опустить руки при первых же трудностях.Тина Канделаки считает, что изначально человек, желающий добиться высоких результатов в своём деле, должен чётко представить себе поэтапный план выполнения проекта, что позволит остаться довольным собой и результатом проделанной работы даже в том случае, если получится не всё.