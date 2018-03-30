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Тина Канделаки довольна встречей с будущими бизнесменами из МГУ

Известная журналист и ведущая Тина Канделаки осталась довольна встречей с будущими бизнесменами из МГУ. Знаменитость также рассказала в Instagram о том, какими качествами должна обладать сильная личность.

Тина Канделаки довольна встречей с будущими бизнесменами из МГУ

Тина Канделаки уже сообщала о том, что в скором времени проведёт ряд встреч со студентами некоторых ВУЗов, специализирующихся на подготовке менеджеров и предпринимателей. Так, вчера ведущая общалась с будущими бизнесменами из МГУ.

После встречи Тина Канделаки рассказала в своём микроблоге, что осталась довольна общением с молодыми специалистами. Выяснилось, что на вчерашнем мероприятии основное внимание уделялось тому, каким образом человек должен ставить перед собой цель, а также чем мотивировать себя, чтобы не опустить руки при первых же трудностях.

Тина Канделаки считает, что изначально человек, желающий добиться высоких результатов в своём деле, должен чётко представить себе поэтапный план выполнения проекта, что позволит остаться довольным собой и результатом проделанной работы даже в том случае, если получится не всё.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 10:19
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