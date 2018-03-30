Алена Савкина намерена существенно увеличить грудь
Новая участница «Дома-2» Алена Савкина продолжает работать над совершенствованием своей внешности и вслед за наращиванием волос решила увеличить и грудь.
Поклонники телестройки уверены, старшая сестра Алены скандально известная Ольга Рапунцель не переживет этого, так как молодая девушка становится все более привлекательной.
Многие пользователи отметили, что наращивание волос было проведено неаккуратно и бюджетно, что было видно невооруженным глазом, но лишь некоторым стало понятно. Что сделано это специально.
Ведь если бы процедура прошла гладко, никто бы не говорил о Савкиной, а так она невольно (или умышленно) оказалась в центре внимания публики.
Теперь на очереди грудь, которую Рапунцель-младшая намерена увеличить не на один размер, и не исключено, что и эта операция окажется неудачной и будет активно обсуждаться в Сети.
Поклонники телестройки уверены, старшая сестра Алены скандально известная Ольга Рапунцель не переживет этого, так как молодая девушка становится все более привлекательной.
Многие пользователи отметили, что наращивание волос было проведено неаккуратно и бюджетно, что было видно невооруженным глазом, но лишь некоторым стало понятно. Что сделано это специально.
Ведь если бы процедура прошла гладко, никто бы не говорил о Савкиной, а так она невольно (или умышленно) оказалась в центре внимания публики.
Теперь на очереди грудь, которую Рапунцель-младшая намерена увеличить не на один размер, и не исключено, что и эта операция окажется неудачной и будет активно обсуждаться в Сети.