АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Барон Мюнхгаузен: Самый честный лжец своего рода не радовался своей славе и был изгоем среди родственников
EUR 71.09 USD 57.76
Курс валют на 30.03.2018

Алена Савкина намерена существенно увеличить грудь

Новая участница «Дома-2» Алена Савкина продолжает работать над совершенствованием своей внешности и вслед за наращиванием волос решила увеличить и грудь.

Поклонники телестройки уверены, старшая сестра Алены скандально известная Ольга Рапунцель не переживет этого, так как молодая девушка становится все более привлекательной.

Алена Савкина намерена существенно увеличить грудь

Многие пользователи отметили, что наращивание волос было проведено неаккуратно и бюджетно, что было видно невооруженным глазом, но лишь некоторым стало понятно. Что сделано это специально.

Ведь если бы процедура прошла гладко, никто бы не говорил о Савкиной, а так она невольно (или умышленно) оказалась в центре внимания публики.

Алена Савкина намерена существенно увеличить грудь

Теперь на очереди грудь, которую Рапунцель-младшая намерена увеличить не на один размер, и не исключено, что и эта операция окажется неудачной и будет активно обсуждаться в Сети.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:17
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Елена Ваенга заговорила с фанатами о важности
В России отзывают 1 200 кроссоверов BMW X3
Ученые реконструировали лицо кроманьонца,
В сеть выложили снимки компактного кроссовера
Фанаты в восторге от яркого образа Анны Седоковой
Mazda показала CX-3 2019 с улучшенным салоном и
Кроссовер Acura MDX выйдет в спортивной версии
Тело Сергея Мавроди 4-й день лежит в морге
Гарик Харламов предупредил об
В Санкт-Петербурге в магазине Spar грузовой лифт
Нонна Гришаева с мужем снялась в фото-проекте о
В Индии Suzuki Vitara Brezza начнут выпускать под
В городе Котельники закрыли три кинозала в
Альтернативный Kia Sportage представлен официально
Мужа внучки Леонида Брежнева обвинили во лжи
В Сети назвали новую песню Темниковой настоящей
Лена Миро прошлась по Тарзану из-за его профессии
Некоторые озера стали аномальными зонами из-за
Rambler реализовал решение относительно
Тина Канделаки довольна встречей с будущими
Алена Савкина намерена существенно увеличить грудь
Общественность обсуждает беременность Виктории
Звезда "Дома-2" Сергей Адоевцев не смог заплатить
Наталья Подольская трогательно поздравила мужа с
Яна Рудковская показала трогательный снимок с
Facebook расширит для пользователей права
Участие Марины Африкантовой и Романа Капаклы в
В Пенсильвании мужчина зарубил мечом беременную
Барон Мюнхгаузен: Самый честный лжец своего рода
Новости «Дом-2»: Дарья Друзьяк активно добивается
Просмотреть все новости