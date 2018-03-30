Алена Савкина намерена существенно увеличить грудь

Поклонники телестройки уверены, старшая сестра Алены скандально известная Ольга Рапунцель не переживет этого, так как молодая девушка становится все более привлекательной.Многие пользователи отметили, что наращивание волос было проведено неаккуратно и бюджетно, что было видно невооруженным глазом, но лишь некоторым стало понятно. Что сделано это специально.Ведь если бы процедура прошла гладко, никто бы не говорил о Савкиной, а так она невольно (или умышленно) оказалась в центре внимания публики.Теперь на очереди грудь, которую Рапунцель-младшая намерена увеличить не на один размер, и не исключено, что и эта операция окажется неудачной и будет активно обсуждаться в Сети.