Звезда "Дома-2" Сергей Адоевцев не смог заплатить за отель после интимной встречи
Экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Сергей Адоевцев покинул проект женатым человеком, однако его брак с Марией Круглыхиной продержался недолго и теперь мужчина находит утешение в плотских развлечениях.
Как рассказала одна из любовниц мужчины, назвавшаяся Ксенией, они с Адоевцевым решили провести вместе время без каких-либо обязательств и поехали в отель.
Первый «звоночек» прозвучал, когда Сергей заявил, что не имеет денег заплатить за такси. Как оказалось позже, за номер в отеле Адоевцев тоже платить не собирался.
При этом девушка осталась довольна проведенным временем.
Ксения рассказала, что Сергей намеревался продолжить ночь любви, но девушка устояла против его обаяния и прервала встречу. Более того, Ксения рассматривает Сергея как мимолетное увлечение.
Отметим, что недавно Сергей Адоевцев был замечен в одном из свингер-клубов и, по словам очевидцев, является там завсегдатаем.
Как рассказала одна из любовниц мужчины, назвавшаяся Ксенией, они с Адоевцевым решили провести вместе время без каких-либо обязательств и поехали в отель.
Первый «звоночек» прозвучал, когда Сергей заявил, что не имеет денег заплатить за такси. Как оказалось позже, за номер в отеле Адоевцев тоже платить не собирался.
При этом девушка осталась довольна проведенным временем.
Ксения рассказала, что Сергей намеревался продолжить ночь любви, но девушка устояла против его обаяния и прервала встречу. Более того, Ксения рассматривает Сергея как мимолетное увлечение.
Отметим, что недавно Сергей Адоевцев был замечен в одном из свингер-клубов и, по словам очевидцев, является там завсегдатаем.