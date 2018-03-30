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Звезда "Дома-2" Сергей Адоевцев не смог заплатить за отель после интимной встречи

Экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Сергей Адоевцев покинул проект женатым человеком, однако его брак с Марией Круглыхиной продержался недолго и теперь мужчина находит утешение в плотских развлечениях.

Как рассказала одна из любовниц мужчины, назвавшаяся Ксенией, они с Адоевцевым решили провести вместе время без каких-либо обязательств и поехали в отель.

Звезда "Дома-2" Сергей Адоевцев не смог заплатить за отель после интимной встречи

Первый «звоночек» прозвучал, когда Сергей заявил, что не имеет денег заплатить за такси. Как оказалось позже, за номер в отеле Адоевцев тоже платить не собирался.

При этом девушка осталась довольна проведенным временем.

Звезда "Дома-2" Сергей Адоевцев не смог заплатить за отель после интимной встречи

Ксения рассказала, что Сергей намеревался продолжить ночь любви, но девушка устояла против его обаяния и прервала встречу. Более того, Ксения рассматривает Сергея как мимолетное увлечение.

Отметим, что недавно Сергей Адоевцев был замечен в одном из свингер-клубов и, по словам очевидцев, является там завсегдатаем.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:08
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