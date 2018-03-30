Звезда "Дома-2" Сергей Адоевцев не смог заплатить за отель после интимной встречи

Как рассказала одна из любовниц мужчины, назвавшаяся Ксенией, они с Адоевцевым решили провести вместе время без каких-либо обязательств и поехали в отель.Первый «звоночек» прозвучал, когда Сергей заявил, что не имеет денег заплатить за такси. Как оказалось позже, за номер в отеле Адоевцев тоже платить не собирался.При этом девушка осталась довольна проведенным временем.Ксения рассказала, что Сергей намеревался продолжить ночь любви, но девушка устояла против его обаяния и прервала встречу. Более того, Ксения рассматривает Сергея как мимолетное увлечение.Отметим, что недавно Сергей Адоевцев был замечен в одном из свингер-клубов и, по словам очевидцев, является там завсегдатаем.