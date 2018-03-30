Яна Рудковская показала трогательный снимок с сыном из новой фотосессии

В микроблоге Яны Рудковской накануне появился новый трогательный снимок с сыном Александром. Музыкальный продюсер поведала, что они принимали участие в фотосессии для портала PeopleTalk, кадрами из которой она и решила поделиться с интернет-поклонниками. В подписи к фотографии звёздная мама подчеркнула, что считает такой снимок очень уместным сейчас, но мнения фолловеров на этот счёт несколько отличаются.Многие писали в комментариях, что кадр вышел не только трогательным, но и очень стильным, ведь и Рудковская и её сын примерили на себя кожаные косухи, что смотрелось довольно необычно. Среди поклонников были и те, кто не согласился со словами продюсера, подчеркнув, что такого рода фото сейчас обнародованы не совсем вовремя, связывая это с трагедией в Кемерово.Несмотря на это публикацию Яны Рудковской уже оценили более 60 тысяч пользователей социальной сети Instagram.