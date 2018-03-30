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Яна Рудковская показала трогательный снимок с сыном из новой фотосессии

Известный музыкальный продюсер Яна Рудковская показала в Сети трогательное фото с сыном. Накануне знаменитость поучаствовала в фотосессии, для которой они с маленьким Александром надели на себя практически одинаковые кожаные косухи.

Яна Рудковская показала трогательный снимок с сыном из новой фотосессии

В микроблоге Яны Рудковской накануне появился новый трогательный снимок с сыном Александром. Музыкальный продюсер поведала, что они принимали участие в фотосессии для портала PeopleTalk, кадрами из которой она и решила поделиться с интернет-поклонниками. В подписи к фотографии звёздная мама подчеркнула, что считает такой снимок очень уместным сейчас, но мнения фолловеров на этот счёт несколько отличаются.

Многие писали в комментариях, что кадр вышел не только трогательным, но и очень стильным, ведь и Рудковская и её сын примерили на себя кожаные косухи, что смотрелось довольно необычно. Среди поклонников были и те, кто не согласился со словами продюсера, подчеркнув, что такого рода фото сейчас обнародованы не совсем вовремя, связывая это с трагедией в Кемерово.

Несмотря на это публикацию Яны Рудковской уже оценили более 60 тысяч пользователей социальной сети Instagram.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 09:58
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