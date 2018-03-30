Американка перепутала родовые схватки с отравлением китайской курицей

Женщина проснулась утром из-за сильной тошноты, после чего сразу подумала о блюде, употребленном вечером в ресторане. Она не могла снять болевые ощущения своими методами, так что вызвала медиков, сообщивших потрясенной особе о рождении ребенка. Мальчик появился на свет по пути в клинику, хотя сотрудники скорой помощи раньше не сталкивались с такими ситуациями.Несмотря на этот нюанс, роды прошли успешно и ребенок полностью здоров. Американка уже имеет одного малыша, но тоже перед его рождением не чувствовала симптомов беременности из-за особенностей организма.