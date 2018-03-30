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Участие Марины Африкантовой и Романа Капаклы в конкурсе может закончиться свадьбой

Когда участники проекта «Дом-2» Марина Африкантова и Роман Капаклы заявили о желании поучаствовать в конкурсе «Свадьба на миллион» они не рассчитывали в нем выйти победителями, но сейчас ситуация сложилась так, что пара вынуждена будет пожениться.

Примечательно, что в планы Африкантовой и Капаклы женитьбы не входит и такой поворот для них неприятно неожиданен.

Участие Марины Африкантовой и Романа Капаклы в конкурсе может закончиться свадьбой

Ранее зрители были уверены, что в этом конкурсе расчищают дорогу для Майи Донцовой и Алексея Купина, но их выгнали с проекта.

Но даже если слухи о возвращении Донцовой и Купина на телестройку подтвердятся, то рекламодатели больше заинтересованы в Марине и Романе, так как у них больше подписчиков и поклонников.

Участие Марины Африкантовой и Романа Капаклы в конкурсе может закончиться свадьбой

Несмотря на чаяния фанатов, хейтеры уверены,что в ЗАГС пара пойдет «из-под палки», так как в случае победы от свадьбы им не увернуться, а на данный момент «невеста» даже не знакома с матерью «жениха».
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:50
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