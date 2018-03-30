Участие Марины Африкантовой и Романа Капаклы в конкурсе может закончиться свадьбой

Примечательно, что в планы Африкантовой и Капаклы женитьбы не входит и такой поворот для них неприятно неожиданен.Ранее зрители были уверены, что в этом конкурсе расчищают дорогу для Майи Донцовой и Алексея Купина, но их выгнали с проекта.Но даже если слухи о возвращении Донцовой и Купина на телестройку подтвердятся, то рекламодатели больше заинтересованы в Марине и Романе, так как у них больше подписчиков и поклонников.Несмотря на чаяния фанатов, хейтеры уверены,что в ЗАГС пара пойдет «из-под палки», так как в случае победы от свадьбы им не увернуться, а на данный момент «невеста» даже не знакома с матерью «жениха».