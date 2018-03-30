В Мадриде полицейские собаки будут снимать стресс с помощью музыки Моцарта

Питомцы во время службы тоже получают много негативных эмоций, аналогичных людям, после чего могут в будущем иметь психические проблемы или хронические недуги. Потому нужно было уделить особое внимание таким нюансам и позволить защитникам расслабиться в помещении.Эксперты отметили, что ротвейлеры и овчарки прекрасно реагируют на классику, так что они могут набраться сил во время прослушивания композиций Бетховена, Чайковского и Гайдна. Места для отдыха будут оборудованы кондиционерами, так что животные получат все условия для восстановления здоровья.