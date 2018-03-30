В Мадриде полицейские собаки будут снимать стресс с помощью музыки Моцарта
В Мадриде кинологи добились от властей города разрешения на новые правила для полицейских собак. Теперь они будут снимать стресс с помощью музыки Моцарта.
Питомцы во время службы тоже получают много негативных эмоций, аналогичных людям, после чего могут в будущем иметь психические проблемы или хронические недуги. Потому нужно было уделить особое внимание таким нюансам и позволить защитникам расслабиться в помещении.
Эксперты отметили, что ротвейлеры и овчарки прекрасно реагируют на классику, так что они могут набраться сил во время прослушивания композиций Бетховена, Чайковского и Гайдна. Места для отдыха будут оборудованы кондиционерами, так что животные получат все условия для восстановления здоровья.
Питомцы во время службы тоже получают много негативных эмоций, аналогичных людям, после чего могут в будущем иметь психические проблемы или хронические недуги. Потому нужно было уделить особое внимание таким нюансам и позволить защитникам расслабиться в помещении.
Эксперты отметили, что ротвейлеры и овчарки прекрасно реагируют на классику, так что они могут набраться сил во время прослушивания композиций Бетховена, Чайковского и Гайдна. Места для отдыха будут оборудованы кондиционерами, так что животные получат все условия для восстановления здоровья.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:40