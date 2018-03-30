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Новости «Дом-2»: Дарья Друзьяк активно добивается симпатии Сороки, а Анастасия Ендальцева непостоянна в отношениях с мужчинами

Среди последних новостей от реалити-шоу «Дом-2» поведение двух участниц Анастасии Ендальцевой и Дарьи Друзьяк в отношении мужской части телестройки.

Ендальцева зарекомендовала себя как крайне ветреная девица, так как быстро переключается в своих симпатиях к парням: сначала она признается в нежных чувствах Давиду Анташвили, но как только появляется экзотический новичок Мондезир Свет-Амур, Анастасия готова строить с ним отношения, а Давид моментально забывается.

Новости «Дом-2»: Дарья Друзьяк активно добивается симпатии Сороки, а Анастасия Ендальцева непостоянна в отношениях с мужчинами

Помимо этого Ендальцева уже симпатизировала Андрею Денисову, Роману Гриценко и Захару Саленко.

Еще одна участница телестройки – Дарья Друзьяк. Наоборот, проявляет завидное упорство и всеми силами стремится завоевать симпатии Артема Сороки. Однако подобная настойчивость лишь смешит Сороку, предпочитающего одиночество.

Новости «Дом-2»: Дарья Друзьяк активно добивается симпатии Сороки, а Анастасия Ендальцева непостоянна в отношениях с мужчинами

Не исключено, что после неудачи с Александрой Шевой Артем надолго перестанет доверять девушкам.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:39
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