Новости «Дом-2»: Дарья Друзьяк активно добивается симпатии Сороки, а Анастасия Ендальцева непостоянна в отношениях с мужчинами

Ендальцева зарекомендовала себя как крайне ветреная девица, так как быстро переключается в своих симпатиях к парням: сначала она признается в нежных чувствах Давиду Анташвили, но как только появляется экзотический новичок Мондезир Свет-Амур, Анастасия готова строить с ним отношения, а Давид моментально забывается.Помимо этого Ендальцева уже симпатизировала Андрею Денисову, Роману Гриценко и Захару Саленко.Еще одна участница телестройки – Дарья Друзьяк. Наоборот, проявляет завидное упорство и всеми силами стремится завоевать симпатии Артема Сороки. Однако подобная настойчивость лишь смешит Сороку, предпочитающего одиночество.Не исключено, что после неудачи с Александрой Шевой Артем надолго перестанет доверять девушкам.