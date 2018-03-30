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Медики советуют отказаться от диеты раздельного питания

Принято считать, что раздельное питание способствует похудению, однако данное утверждение не совсем верное. Об этом заявили медики и диетологи, пояснив, что именно сочетание рыбы с рисом и овощей с мясом приносит куда больше пользы.

Медики советуют отказаться от диеты раздельного питания


Диетолог Мишель Монтиньяк утверждал, что организму наносится вред в следствии сочетания углеводов и белка, или мяса и каши, а потому он призывал к раздельному питанию. По его словам, лучше употреблять белки с овощами. Кроме всего прочего, употребление сразу нескольких блюд заставляет кишечник работать в тяжёлом режиме. В соблюдении слов диетолога есть свои плюсы, поскольку так пища трудно переваривается.

Однако последнее исследование медиков показало, что главное не раздельное питание, а умеренность. Так, например, если на обед съесть тарелку супа или борща, то через пару часов можно прибегнуть к салату и мясу. Главное не переедать, а кушать можно практически всё. Это позволит не только укрепить здоровье, но и поможет сохранить свою фигуру в норме.
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Общество
Добавил: Ukis Сегодня, 15:30
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