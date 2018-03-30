В Пенсильвании мужчина зарубил мечом беременную супругу из-за желания спасти человечество от гибридов гуманоидов

Женщина в возрасте 25 лет была на последнем месяце срока, и должна было родить девочку. Также пара воспитывала маленького сына, но сотрудники органов отметили, что американец во время ареста вел себя вполне адекватно. Он называл свою жертву королевой пчел, а также сообщил, что тоже может с помощью разума контролировать погоду.Преступник не был способен пояснить свои действия, но нанес жене множество ударов предметом по голове, после чего части черепа разлетелись в разные стороны. Адвокат ссылается на психический недуг своего клиента, но обвинители желают казнить убийцу.