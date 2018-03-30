Анна Хилькевич с дочерью побывала в театре кошек
Любимая публикой актриса Анна Хилькевич вместе с дочерью побывала в театре кошек. После спектакля звезда опубликовала трогательный снимок с 2-летней Арианной в своём микроблоге Instagram.
Анна Хилькевич очень любит проводить свободное время со своей дочерью, которой в декабре уже исполнится 3 года. Актриса призналась подписчикам в Instagram, что именно маленькая Арианна стала инициатором похода в театр кошек, который хоть и находится на соседней улице от дома звезды, но она так ни разу и не попала в него.
После просмотра выступления животных Анна Хилькевич поделилась с подписчиками фотографией с дочерью, сделанной в театре, рассказав, что они обе получили массу незабываемых впечатлений и положительных эмоций.
В комментариях к снимку поклонники, которые тоже имели возможность побывать в театре кошек, согласились, что его посещение приносит одно удовольствие и хорошее настроение. Также фолловеры писали, что маленькая Арианна растёт точной копией своей звёздной мамы. Публикацию актрисы уже оценили почти 200 тысяч пользователей.
Анна Хилькевич очень любит проводить свободное время со своей дочерью, которой в декабре уже исполнится 3 года. Актриса призналась подписчикам в Instagram, что именно маленькая Арианна стала инициатором похода в театр кошек, который хоть и находится на соседней улице от дома звезды, но она так ни разу и не попала в него.
После просмотра выступления животных Анна Хилькевич поделилась с подписчиками фотографией с дочерью, сделанной в театре, рассказав, что они обе получили массу незабываемых впечатлений и положительных эмоций.
В комментариях к снимку поклонники, которые тоже имели возможность побывать в театре кошек, согласились, что его посещение приносит одно удовольствие и хорошее настроение. Также фолловеры писали, что маленькая Арианна растёт точной копией своей звёздной мамы. Публикацию актрисы уже оценили почти 200 тысяч пользователей.