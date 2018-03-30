Анна Хилькевич с дочерью побывала в театре кошек

Анна Хилькевич очень любит проводить свободное время со своей дочерью, которой в декабре уже исполнится 3 года. Актриса призналась подписчикам в Instagram, что именно маленькая Арианна стала инициатором похода в театр кошек, который хоть и находится на соседней улице от дома звезды, но она так ни разу и не попала в него.После просмотра выступления животных Анна Хилькевич поделилась с подписчиками фотографией с дочерью, сделанной в театре, рассказав, что они обе получили массу незабываемых впечатлений и положительных эмоций.В комментариях к снимку поклонники, которые тоже имели возможность побывать в театре кошек, согласились, что его посещение приносит одно удовольствие и хорошее настроение. Также фолловеры писали, что маленькая Арианна растёт точной копией своей звёздной мамы. Публикацию актрисы уже оценили почти 200 тысяч пользователей.