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Анна Хилькевич с дочерью побывала в театре кошек

Любимая публикой актриса Анна Хилькевич вместе с дочерью побывала в театре кошек. После спектакля звезда опубликовала трогательный снимок с 2-летней Арианной в своём микроблоге Instagram.

Анна Хилькевич с дочерью побывала в театре кошек

Анна Хилькевич очень любит проводить свободное время со своей дочерью, которой в декабре уже исполнится 3 года. Актриса призналась подписчикам в Instagram, что именно маленькая Арианна стала инициатором похода в театр кошек, который хоть и находится на соседней улице от дома звезды, но она так ни разу и не попала в него.

После просмотра выступления животных Анна Хилькевич поделилась с подписчиками фотографией с дочерью, сделанной в театре, рассказав, что они обе получили массу незабываемых впечатлений и положительных эмоций.

В комментариях к снимку поклонники, которые тоже имели возможность побывать в театре кошек, согласились, что его посещение приносит одно удовольствие и хорошее настроение. Также фолловеры писали, что маленькая Арианна растёт точной копией своей звёздной мамы. Публикацию актрисы уже оценили почти 200 тысяч пользователей.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 09:36
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