На Шри-Ланке слон чуть не остался без головы во время попытки украсть еду у туристов

Огромное животное стояло возле дороги в заповеднике и лакомилось привычной травой. Потом оно обратило внимание на машины, стоящие неподалеку, после чего решило разнообразить свой рацион и найти вкусные продукты. Водитель прекрасно знал о правилах безопасности и должен был сразу отъехать в другое место, но человек просто растерялся от неожиданности, а слон воспользовался моментом и засунул свою голову в окно салона.Мужчина решил исправить ситуацию, однако гигант застрял внутри внедорожника и издавал ужасные крики, пытаясь вырваться из ловушки. Он сильно раскачивал транспорт, напугав пассажиров, но смог избавиться от опасности.