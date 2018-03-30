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На Шри-Ланке слон чуть не остался без головы во время попытки украсть еду у туристов

Туристы стали свидетелями необычного поведения слона во время отдыха на Шри-Ланке. Он чуть не остался без головы во время попытки украсть людскую еду.

Огромное животное стояло возле дороги в заповеднике и лакомилось привычной травой. Потом оно обратило внимание на машины, стоящие неподалеку, после чего решило разнообразить свой рацион и найти вкусные продукты. Водитель прекрасно знал о правилах безопасности и должен был сразу отъехать в другое место, но человек просто растерялся от неожиданности, а слон воспользовался моментом и засунул свою голову в окно салона.

На Шри-Ланке слон чуть не остался без головы во время попытки украсть еду у туристов


Мужчина решил исправить ситуацию, однако гигант застрял внутри внедорожника и издавал ужасные крики, пытаясь вырваться из ловушки. Он сильно раскачивал транспорт, напугав пассажиров, но смог избавиться от опасности.
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:20
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