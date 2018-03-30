Открыт прием заказов на гибридный планшет Voyo Vbook i5

Дисплей устройства предлагает диагональ 12,6 дюйма и разрешение стандарта 3К. Управлять тачскрином можно посредством использования специального стилуса или же собственными пальцами. В аппаратной системе встроен 2-ядерный процессор Pentium 4415U, а к нему прилагается графический ускоритель Intel HD Graphics 610. Объем оперативной и встроенной памяти составляет 8 и 128 Гб соответственно.В корпусе можно заметить разъемы USB 3.0 Type-A, USB 3.1 Type-C, micro-HDMI и порт 3,5 мм. Есть также модули Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0 и две камеры – 2 и 5 Мп. Все это будет питаться энергией от батареи с емкостью 10 200 мАч.Стоимость Voyo Vbook i5 480 долларов, а за дополнительную плату можно приобрести клавиатуру.