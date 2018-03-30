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Ученые: Производство шоколада может нанести большой вред экологии из-за выбросов углекислого газа

Британские ученые перед Пасхой решили провести исследования, касающиеся производства шоколада. Они выяснили, что оно может нанести большой вред экологии из-за выбросов углекислого газа.

Они рассмотрели все ингредиенты пасхальных яиц вместе с упаковкой и отходами, после чего отметили, что подарочные корзины оказались самыми опасными. Сейчас производители из небольшого городка выбрасывают в воздух 2 млн тонн вредного вещества, так что можно представить, сколько его попадает в атмосферу со всей страны.

Ученые: Производство шоколада может нанести большой вред экологии из-за выбросов углекислого газа


Даже состав лакомства нарушает баланс планеты, потому что коровы тоже вырабатывают газ во время производства литра продукта. Эксперты не призывают людей отказываться от такого удовольствия, но открытие поможет компаниям оптимизировать работу и сохранить окружающую среду.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:00
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