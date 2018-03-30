В скором времени будет представлен игровой ноутбук Acer Predator Helios 500

Отмечается, что Acer Predator Helios 500 обзаведется 17,3-дюймовым дисплеем, разрешение которого составит 1920 × 1080 пикселей. К вышеуказанному процессору будет предлагаться дискретный ускоритель графики NVIDIA GeForce GTX 1070 с поддержкой NVIDIA G-Sync. Core i9-8950HK оснащен шестью ядрами с частотой 2,9–4,8 ГГц.Объем оперативной памяти составит 16 гигабайт, а в качестве модуля памяти используют плату типа DDR4. В качестве накопителя будет работать твердотельный модуль M.2 SSD с объемом 256 Гб. За операционную систему послужит платформа Windows 10.Также можно выделить наличие портов USB Type-C Thunderbolt, USB 3.0, HDMI и DisplayPort. Дизайн Predator Helios 500 дополнит наличие подсветки клавиатуры.