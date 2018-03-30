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Матери Ксении Собчак стыдно за «Дом-2»

Людмиле Нарусовой, маме известной теледивы Ксении Собчак, стыдно за телепроект «Дом-2» и «Блондинку в шоколаде», а также женщина назвала менталитет россиян - «советским».

Матери Ксении Собчак стыдно за «Дом-2»

Родительница Ксении член совфеда, откровенно заявила, что считает роль дочери не свойственной ей. Однако также, Нарусова назвала менталитет жителей России «дремучим и махровым», в связи с тем, что те до сих пор критикуют её дочь за участие в «Доме-2».

По словам женщины, Ксюша играла роль, которую должна был играть, из-за отсутствия выбора. Её имидж «глупой блондинки» заставлял девушку вести себя так не только на периметре шоу, но и в обычной жизни.

Людмила также рассказала, что в наследство от отца семье не досталось ни нефтяных вышек, ни заводов и их семейство было не из богатых. А в том, что платят в шоу-бизнесе больше, чем на шахте, тут уж вины её дочки нет.

Людмила Нарусова сообщила, что раз участие Ксении в «Доме-2» никак не может оставить в покое большинство людей, то это значит, что девушка блестяще сыграла свою роль.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:06
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