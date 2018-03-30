Матери Ксении Собчак стыдно за «Дом-2»
Людмиле Нарусовой, маме известной теледивы Ксении Собчак, стыдно за телепроект «Дом-2» и «Блондинку в шоколаде», а также женщина назвала менталитет россиян - «советским».
Родительница Ксении член совфеда, откровенно заявила, что считает роль дочери не свойственной ей. Однако также, Нарусова назвала менталитет жителей России «дремучим и махровым», в связи с тем, что те до сих пор критикуют её дочь за участие в «Доме-2».
По словам женщины, Ксюша играла роль, которую должна был играть, из-за отсутствия выбора. Её имидж «глупой блондинки» заставлял девушку вести себя так не только на периметре шоу, но и в обычной жизни.
Людмила также рассказала, что в наследство от отца семье не досталось ни нефтяных вышек, ни заводов и их семейство было не из богатых. А в том, что платят в шоу-бизнесе больше, чем на шахте, тут уж вины её дочки нет.
Людмила Нарусова сообщила, что раз участие Ксении в «Доме-2» никак не может оставить в покое большинство людей, то это значит, что девушка блестяще сыграла свою роль.
Родительница Ксении член совфеда, откровенно заявила, что считает роль дочери не свойственной ей. Однако также, Нарусова назвала менталитет жителей России «дремучим и махровым», в связи с тем, что те до сих пор критикуют её дочь за участие в «Доме-2».
По словам женщины, Ксюша играла роль, которую должна был играть, из-за отсутствия выбора. Её имидж «глупой блондинки» заставлял девушку вести себя так не только на периметре шоу, но и в обычной жизни.
Людмила также рассказала, что в наследство от отца семье не досталось ни нефтяных вышек, ни заводов и их семейство было не из богатых. А в том, что платят в шоу-бизнесе больше, чем на шахте, тут уж вины её дочки нет.
Людмила Нарусова сообщила, что раз участие Ксении в «Доме-2» никак не может оставить в покое большинство людей, то это значит, что девушка блестяще сыграла свою роль.