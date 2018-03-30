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Стихи Лены Хроминой «рассказали» сексологу о проблемах с поиском партнеров

Стихотворения, написанные участницей «Дома-2» Леной Хроминой подверглись анализу специалиста, который посчитал, что у девушки серьезные проблемы с поиском партнеров.

Сексолог Александра Миллер объяснила, что сексуальная энергия Лены направлена на творчество, так как в реальных отношениях она испытывает неудачи.

Стихи Лены Хроминой «рассказали» сексологу о проблемах с поиском партнеров

Хроминой всего 21 год и на проекте она уже четыре месяца. За это время девушка превратилась в звезду «Дома-2» и сумела привлечь внимание Романа Гриценко, который до этого проявлял чувства к Ольге Бузовой.

Стихи Лены Хроминой «рассказали» сексологу о проблемах с поиском партнеров

На Сейшелах Лена вклинилась в отношения Саймона Марданшина и Марго Овсянниковой, их чего следует, что не только внешность привлекает в Хроминой мужчин, но вероятно и ее таланты.

Стихи Лены Хроминой «рассказали» сексологу о проблемах с поиском партнеров

Помимо этого Лена Хромина пишет оригинальные картины. Сексолог также подтвердила наличие творческого начала в Хроминой, но при этом отметила отсутствие целостности.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:06
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