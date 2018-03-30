Стихи Лены Хроминой «рассказали» сексологу о проблемах с поиском партнеров

Сексолог Александра Миллер объяснила, что сексуальная энергия Лены направлена на творчество, так как в реальных отношениях она испытывает неудачи.Хроминой всего 21 год и на проекте она уже четыре месяца. За это время девушка превратилась в звезду «Дома-2» и сумела привлечь внимание Романа Гриценко, который до этого проявлял чувства к Ольге Бузовой.На Сейшелах Лена вклинилась в отношения Саймона Марданшина и Марго Овсянниковой, их чего следует, что не только внешность привлекает в Хроминой мужчин, но вероятно и ее таланты.Помимо этого Лена Хромина пишет оригинальные картины. Сексолог также подтвердила наличие творческого начала в Хроминой, но при этом отметила отсутствие целостности.