Алексей Кудрин рассказал, когда могут повысить пенсионный возраст

Руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин в своем интервью рассказал почему и как надо повышать пенсионный возраст. По его словам этот процесс займет не менее 10-15 лет. Одновременно Игорь Шувалов, Первый зампредседателя правительства заверил журналистов, что чиновники его ведомства не обсуждали вопрос повышения пенсионного возраста.Причиной этого шага он назвал стагнацию экономики, в результате которой темпы роста близки к отметке в 1%, тогда как в Украине, например, прошедший год показал 3,5%. Именно этот уровень, как считают экономисты и является средним мировым показателем к которому Россия еще не приблизилась. Потому Кудрин сказал:"Только при достижении этого уровня мы сможем чувствовать себя уверенно". Для этого, как считает бывший чиновник, требуется перейти к новому типу экономики, о которой заявил в своем послании президент страны.