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Алексей Кудрин рассказал, когда могут повысить пенсионный возраст

Алексей Кудрин экс-чиновник рассказал, что необходимо повышать пенсионный возраст, чтобы достичь роста экономики с ныне достигнутого уровня в 1%. Этот процесс, по его словам может затянуться на 10-15 лет.

Руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин в своем интервью рассказал почему и как надо повышать пенсионный возраст. По его словам этот процесс займет не менее 10-15 лет. Одновременно Игорь Шувалов, Первый зампредседателя правительства заверил журналистов, что чиновники его ведомства не обсуждали вопрос повышения пенсионного возраста.

Алексей Кудрин рассказал, когда могут повысить пенсионный возраст


Причиной этого шага он назвал стагнацию экономики, в результате которой темпы роста близки к отметке в 1%, тогда как в Украине, например, прошедший год показал 3,5%. Именно этот уровень, как считают экономисты и является средним мировым показателем к которому Россия еще не приблизилась. Потому Кудрин сказал:"Только при достижении этого уровня мы сможем чувствовать себя уверенно". Для этого, как считает бывший чиновник, требуется перейти к новому типу экономики, о которой заявил в своем послании президент страны.
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Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 14:10
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