Exos Aerospace в следующем месяце испытает свою многоразовую суборбитальную ракету
Компания Exos Aerospace собирается провести испытание своей многоразовой суборбитальной ракеты в следующем месяце. Таким образом, если первый полет окажется успешным, то представители стартапа попытаются получить контракты на частные запуски.
Стоит отметить, что Exos Aerospace является предприятием, которое основали бывшие работники Armadillo Aerospace, а ее в свою очередь основал Джон Кармак. Этот бизнесмен известен благодаря таким популярным видеоиграм как Wolfenstein 3D, Doom и Quake.
Проект Exos Aerospace предлагает многоразовую ракету SARGE. Данный носитель был успешно испытан на летном полигоне. В рамках этого эксперимента специалисты проверили возможность машины зависать в вертикальном состоянии. Уже 7 апреля должен состояться первый полноценный пуск этой ракеты. Если она достигнет высоты в 80 километров над уровнем моря, то тест окажется успешным.
Стоит отметить, что Exos Aerospace является предприятием, которое основали бывшие работники Armadillo Aerospace, а ее в свою очередь основал Джон Кармак. Этот бизнесмен известен благодаря таким популярным видеоиграм как Wolfenstein 3D, Doom и Quake.
Проект Exos Aerospace предлагает многоразовую ракету SARGE. Данный носитель был успешно испытан на летном полигоне. В рамках этого эксперимента специалисты проверили возможность машины зависать в вертикальном состоянии. Уже 7 апреля должен состояться первый полноценный пуск этой ракеты. Если она достигнет высоты в 80 километров над уровнем моря, то тест окажется успешным.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 14:30