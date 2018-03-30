Exos Aerospace в следующем месяце испытает свою многоразовую суборбитальную ракету

Стоит отметить, что Exos Aerospace является предприятием, которое основали бывшие работники Armadillo Aerospace, а ее в свою очередь основал Джон Кармак. Этот бизнесмен известен благодаря таким популярным видеоиграм как Wolfenstein 3D, Doom и Quake.Проект Exos Aerospace предлагает многоразовую ракету SARGE. Данный носитель был успешно испытан на летном полигоне. В рамках этого эксперимента специалисты проверили возможность машины зависать в вертикальном состоянии. Уже 7 апреля должен состояться первый полноценный пуск этой ракеты. Если она достигнет высоты в 80 километров над уровнем моря, то тест окажется успешным.